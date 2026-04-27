Róma születésnapját ünnepelték az Örök Városban

A Circus Maximuson minden évben több ezer hagyományőrző vonul fel korhű római katonai és polgári viseletben. Ókori játékok, fegyverkészítés, pénzverés mestersége, textilművesek és sok érdekesség várta idén is a látogatókat. A város ilyenkor élő múzeummá válik, ahol ingyenes programokkal szórakoztatják a helyieket és a kíváncsi turistákat. A szuggesztív történelmi felvonulás keretében több mint 1500 jelmezes haladt át a Circus Maximustól a Fórum Romanomon keresztül a Colosseumig. Gladiátorok, szenátorok, veszta-szűzek sétáltak büszkén a történelmi belvárosban, hogy emlékezzen az Örök Város dicsőséges évszázadaira.

Hagyományőrző bemutatókkal várták a Circus Maximus területére látogatókat. Gladiátorjátékokkal és ókori rituálékkal, a szent tűz meggyújtásával elevenítették fel az ókori Róma szokásait. A szervezők fontosnak tartották, hogy nemcsak a katonai szokásokat mutassák be, hanem a mindennapi életet is - a társasjátékokat, a pénzverést, a textilkészítést és a kerámiaművészetet. A felvonuláson római lányok és asszonyok Vesta-szüzeknek öltözött nők is részt vettek. Az egyetlen hivatalos politikai-vallási tisztség, amelyet nők betölthettek, a Vesta-szüzek kara volt, ők őrizték Róma szent tüzét. A nők bár a politikai életből ki voltak zárva, hiszen nem szavazhattak, nem viselhettek hivatalt, az otthonukban nagy tiszteletnek örvendtek.

A rómaiak büszkén emlékeznek dicső múltjukra, és ebben az Örök Város monumentális épületei is segítik őket. Nemcsak a Colosseum őrzi a császárság fénykorának emlékét, hanem a Panteon is csodálatos fényjátékba öltözik Róma születásnapján. Április 21-én délben a napfény pontosan a bejárati kapu feletti occuluson keresztül világította meg a belső teret, ami az ókorban a császár dicsőséges belépését szolgálta.

