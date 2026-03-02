„Lépjen végre Zelenszkij!” – Orbán Viktor bizonyítékokkal buktatta le az olajblokádot

A Barátság kőolajvezeték újraindítása körüli hercehurca immár a technológiai bizonyítékok szintjére emelkedett, ahol a műholdfelvételek hűvös tárgyilagossága nem hagy helyet a kijevi kifogásoknak. Orbán Viktor Százhalombattán tett terepszemléje után világossá vált, hogy a rendszer ép, a szállítás elmaradása pedig nem fizikai, hanem politikai döntés eredménye. A kormányfő kijelentése szerint nem engedjük, hogy a magyar családok fizessék meg az olajblokád árát, megakadályozva, hogy a benzin ára elérje a kritikus 1000 forintos szintet. Ebben a játszmában a „műszaki hiba” narratívája kártyavárként omlott össze az infravörös felvételek láttán, amelyek sértetlen szivattyúállomásokat és tiszta útvonalakat mutatnak. A Zelenszkij elnök felé intézett felszólítás így nem csupán kérés, hanem logikai kényszerpálya: ha nincs sérülés, a szelep elzárása szándékos barátságtalan cselekedet. A magyar kormány stratégiája egyértelmű: a gazdasági szuverenitás védelmében le fogják törni a zsarolást, mert az energiabiztonság nem alku tárgya.