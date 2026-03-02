Gábor Dénes Életmű-díjat kapott Dr. Fekete Pál, a magyar gyógyszer-technológia úttörője

A magyar gyógyszer-innováció története elválaszthatatlan Dr. Fekete Pál nevétől, aki vegyészmérnöki precizitással és gyógyszerész génekkel felvértezve vívja mindennapi csatáit a természeti törvényekkel. A Gábor Dénes Életmű-díj csupán a legfrissebb visszaigazolása egy olyan pályának, ahol a kutatás-fejlesztés célja sosem az öncélú tudomány, hanem a betegágy melletti segítség volt. A nitroglicerintől a favipiravirig tartó ív bizonyítja: a technológia lényege a stabilitás és a pontosság, ahol a molekula csak akkor válik gyógyírrá, ha a hordozórendszer tökéletes. Fekete Pál szerint a természettel nem lehet vitatkozni, csak megismerni és a magunk javára fordítani azt. Hat évtized aktív munka után, a gyémántdiploma küszöbén is vallja: a kutató agya sosem áll le, az ötletek pedig a legváratlanabb pillanatokban érkeznek. Az ő sikere nem csupán a harminc megvalósult szabadalom, hanem minden egyes fényes, szilárd tabletta, amely eljut a rászorulókhoz.