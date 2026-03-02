Rakétaeső zúdult Izraelre és az Öböl-államokra, magyarok ezrei várnak kimentésre

A közel-keleti eszkaláció február 28-án elérte a töréspontot, amikor izraeli és amerikai légicsapások sorozata végzett Hámenei ajatollahhal, Irán legfőbb vezetőjével. A teheráni stratégiai célpontok elleni támadásra Irán masszív rakéta- és dróntűzzel válaszolt, amely már az Öböl-menti monarchiákat, köztük Dubait és Abu Dhabit is elérte. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter súlyos válságról beszélt, miközben több mint négyezer magyar állampolgár regisztrált konzuli védelemre a lezárt légterű térségben.
