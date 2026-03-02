Rakétaeső zúdult Izraelre és az Öböl-államokra, magyarok ezrei várnak kimentésre

A közel-keleti eszkaláció drámai fordulata rávilágított a globális biztonság törékenységére, miután Hámenei ajatollah halála és a teheráni központok bombázása után Irán nyílt hadüzenettel felérő válaszcsapást indított. A rakéta- és dróntámadások nemcsak Izraelt, hanem az amerikai jelenléttel bíró Öböl-menti államokat is elérték, ahol a légtérzár miatt magyarok ezrei rekedtek a konfliktus zónájában. Szijjártó Péter külügyminiszter folyamatos tájékoztatást ad a konzuli védelem alá került négyezer magyarról, miközben Bejrúttól Teheránig a háború klasszikus jelei – légiriadók és civil áldozatok – uralják a híreket. Ebben a pattanásig feszült helyzetben, amikor a világ olajszállításának ütőere kerülhet blokád alá, a magyar energiabiztonság kérdése minden korábbinál élesebben veti fel a józan ész fontosságát.