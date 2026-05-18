Orbán Viktor vereségével nincs vége a félelemnek Brüsszelben

Nincs vége Orbán Viktor vereségével a félelemnek Brüsszelben, jövőre több fontos, nagy tagállamban is választás lesz az Európai Unióban. Ezek egy részén patrióta, szuverenista előretörés várható. Franciaországban és Lengyelországban lehet a legnagyobb fordulat, de Németországban és Spanyolországban is változásra lehet számítani, ami jelentős mértékben befolyásolhatja az Unió jövőbeli politikáját, számolt be róla brüsszeli tudósítónk, Bugnyár Zoltán.