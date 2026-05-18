Nem mond le a köztársasági elnöki tisztségről Sulyok Tamás

Az államfő az Indexnek adott nagyinterjúban beszélt erről. Kiemelte: az esküje az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez. Sulyok Tamás hangsúlyozta: a köztársasági elnök a létével fejezi ki a nemzet egységét, ami nem politikai egységet, hanem közjogi egységet jelent. Magyar Péter korábban többször arra szólította fel az államfőt, hogy mondjon le, mert szerinte méltatlanná vált a tisztségre. A miniszterelnök május 31-ig adott időt Sulyok Tamásnak.