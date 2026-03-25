„Az ember a hasát fogja a röhögéstől” – Menczer Tamás elárulta, miért nem hisz a Medián számainak

Menczer Tamás szerint a Medián módszertana nem tudományos alapokon nyugszik, hanem „amerikaiaktól tanult” manipulációs technika. Érvelése szerint a balliberális kutatók a 2022-es vereségből csak azt tanulták meg, hogy „nagyobbat kell hazudniuk”, és ezt korábban el kell kezdeniük.

A kommunikációs igazgató emlékeztetett:

hiába mérnek most mást, a választás napján, április 12-én a magyar emberek a realitások talaján fognak dönteni.

Szerinte a választók nem kérnek egy „tiszás ukránbarát ügynökkormányból”, helyette a béke, a biztonság és Orbán Viktor mellett fognak hitet tenni, ahogyan tették azt négy évvel ezelőtt is.

A politikus szerint még az ellenzéki térfélen is akadnak kétkedők; példaként Uj Pétert, a 444 főszerkesztőjét említette, aki szerint a Fidesz továbbra is meggyőző fölénnyel vezet. Menczer Tamás magabiztosan kijelentette: a választók áprilisban „felkapcsolják a lámpát”, és a valós erőviszonyok újra a kormánypártok nagyarányú győzelmét hozzák majd.