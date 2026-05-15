Ritka és különleges égi jelenségre készül Spanyolország: jövő augusztusban teljes napfogyatkozás lesz látható az ország több térségében. Az esemény turisták millióit vonzhatja a kisebb vidéki településekre is, ahol már most hatalmas az érdeklődés.

Spanyolországban már javában készülnek arra a különleges égi jelenségre, amely jövő nyáron turisták millióit vonzhatja az ország kevésbé ismert vidékeire. Az augusztus 12-i teljes napfogyatkozás útvonala Északnyugat- és Közép-Spanyolország több térségét is érinti majd, ezért a tengerpartok helyett most a csendesebb, vidéki települések kerülhetnek a figyelem középpontjába. A szakértők szerint nemcsak látványos, hanem egészen különleges élményről van szó.

A jelenség iránt óriási az érdeklődés: becslések szerint akár tízmillió külföldi turista is érkezhet Spanyolországba a napfogyatkozás miatt. Sokan közülük kifejezetten azokat a kisebb településeket keresik fel, ahonnan a legjobban látható majd az égi esemény.



A szakemberek szerint a teljes napfogyatkozás egyik legizgalmasabb része az a néhány perc, amikor a Hold teljesen eltakarja a Napot. Ilyenkor olyan részletek is láthatóvá válnak, amelyeket máskor szinte lehetetlen megfigyelni.