Orbán Viktor Debrecenben: Nem pártalapon, hanem nemzeti alapon vezetjük az országot

Nem pártalapon, hanem nemzeti alapon vezetjük az országot - hangsúlyozta Orbán Viktor a szombaton Debrecenben tartott Háborúellenes gyűlésen. A miniszterelnök úgy fogalmazott: a Fidesz-kormánnyal azok is jól járnak, akik nem a Fideszre szavaznak. A nemzeti kormány által bevezetett támogatásokat ugyanis pártállástól függetlenül minden arra jogosult megkapja.

"A 14. havi nyugdíjat a tiszás nyugdíjas is megkapja, a gyerekek utáni adókedvezmény dupla összegét a tiszás családok is megkapják, akkor is, ha közben gyaláznak bennünket és az élethosszig tartó édesanyáknak járó adómentesség mindenkit megillet akkor is, ha tiszás és a három százalékos első otthonteremtési hitel, amivel segíteni akarunk a fiataloknak, nemcsak a jobboldali fiataloknak jó, hanem a tiszásoknak is."



A kormányfő azt ígérte, hogy amikor túljutnak a választáson és megalakul a polgári nemzeti kormány, akkor nagyvonalúnak és nemzeti alapokon álló kormánynak kell majd lenniük, ahogy eddig is azok voltak.