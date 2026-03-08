Orbán Viktor figyelmeztet: Ukrajnának akarják odaadni a magyarok pénzét

A következő kormánynak nem szabad ukránbarátnak, a miniszterelnöknek pedig nem szabad ukrán-pártinak lennie -hangsúlyozta a miniszterelnök a Háborúellenes Gyűlés debreceni állomásán. Orbán Viktor szerint meg kell akadályozni, hogy a gyerekeink és az unokáink jövőjét pénzben odaadják az ukránoknak. A kormányfő korábban arra is rámutatott, hogy Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. A Tisza Párt pedig már több alkalommal is biztosította hűségéről az ukránokat.