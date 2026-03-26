Ezzel a szívmelengítő tervvel indult el Orbán Viktor országjárása következő állomására

Bár a naptár tavaszt mutat, a valóságban visszatért a cidri, és ez a miniszterelnök legfrissebb videóján is átsüt. Orbán Viktor nem köntörfalaz: a hirtelen jött hideg és a metsző szél láthatóan mindenkit próbára tesz az indulásnál. „Valami történik. Nem tudjuk mi, de valami történik” – jegyzi meg sokatmondóan.
A hideg ellenére Orbán Viktor szerint a földnek szüksége van az égi áldásra, így ha már fázni kell,
legalább essen rendesen az az eső, mert az jót tesz a földnek.
A miniszterelnöknek ugyanakkor már megvan a receptje a didergés ellen. Országjárása törökszentmiklósi állomása felé tartva elárulta, hogy ha a réteges öltözködés nem is elég, egy szívet melengető, lelkesítő beszéddel tervezi elűzni a hideget.