Szentkirályi Alexandra szerint nem szabad olyanokat megbízni kormányzással, akik nem a magyarok érdekeit nézik

Szentkirályi Alexandra: "Itt van egy új adónem, amit pedig bevezetnének, ez az emberek megtakarítására vonatkozna. Ez pedig egy ilyen trükkös névvel tulajdonképpen álcázzák, ami igazából azt fedi, hogy ha lejövünk az orosz energiáról, akkor annak súlyos, a magyar emberek zsebét terhelő költsége van. Én azt gondolom, hogy nem szabad olyan politikai erőt megbízni kormányzással, ami nem a magyar emberek érdekét nézi és teszi első helyre, hanem a külföldi multikét, a külföldi bankokét, a Shellét, vagy éppen Ukrajnáét."