Szijjártó Péter szerint sokkal jobb a kiszabadult foglyoknak, ha nem mennek vissza Ukrajnába

A miniszterelnök a Kossuth Rádióban nyilatkozott arról, hogy az ukrán kormány bekérette a magyar ügyvivőt a két kettős állampolgár kiszabadítása után. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy szó sincs üzletelésről az orosz fogságba esett ukrajnai magyarok esetében.

A kiszabadított hadifoglyok szerda éjjel indultak Moszkvából Magyarországra. A két férfit a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter kísérte Budapestre.

Az egyik hadifogoly, az ungvári születésű Román Albert videóüzenete hétfőn járta be a magyar sajtót. A férfi azt kérte a magyar kormánytól, hogy segítsen neki hazajutni Magyarországra. Mindkét érintetett ugyanúgy hurcolták el, mint azt a sok ezer ukránt, akiket erőszakkal, minimális kiképzés után vittek a frontra. Bár Ukrajna követeli, Magyarország nem adja ki a két kiszabadult hadifogoly adatait Kijevnek.

Arra már a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely hívta fel a figyelmet, hogy a két magyar állampolgár hazaszállítása a nemzetközi joggal összhangban történt. A Genfi Egyezmény ugyanis lehetővé teszi, hogy a hadifoglyokat semleges államban engedjék szabadon.