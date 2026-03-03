Trump - Robert C. Castel helyreteszi a háborús tévhiteket

A Hír TV Trump című műsorában Jeszenszky Zsolt műsorvezető és az Izraelben élő biztonságpolitikai szakértő nem kisebb fába vágta a fejszéjét, mint hogy szilánkokra törje a liberális média tükörlabirintusát. Vajon tényleg csak „elszabadult hajóágyúként” lövöldözik a Közel-Keleten az amerikai elnök, vagy egy olyan patikamérlegen kiszámolt stratégia tanúi vagyunk, amit a Google-fordítón nevelkedett elemzők képtelenek felfogni? Castel szerint

Trump nem demokráciát akar exportálni – abból láthatóan van elég baj otthon is –, hanem kőkemény reálpolitikai érdekeket. Miközben Irán kétségbeesetten próbálja menteni a menthetőt, a térségben egy eddig elképzelhetetlen zsidó-arab szövetség körvonalazódik a perzsa fenyegetéssel szemben.