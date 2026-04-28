A választási vereség után nem elég a kozmetikázás

A nemzeti oldal megújulása elkerülhetetlenné vált a választási eredmények tükrében, ahogy azt Cser-Palkovics András is hangsúlyozta. A választói felelősség és a Fidesz-KDNP bázisának megőrzése érdekében Székesfehérvár polgármestere a politikai közösség belső reformjait sürgeti.

A nemzeti oldal egyben tartása prioritás, miközben a tisztújító kongresszus előkészítése már megkezdődött. Székesfehérvár polgármestere szerint a támogatottság megmaradt, de az irányváltás szükségszerű.