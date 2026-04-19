Akár már hétfőn megindulhat az olaj hazánk felé

Brüsszeli közvetítéssel jelzést jött Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását - jelentette be Orbán Viktor.
A miniszterelnök azt írta: Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzák tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára ugyanis nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget.