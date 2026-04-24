Alagúton menekülnének? Megdöbbentő terv a Tisza Párt háza táján

Magyar Péter elzárja képviselőit az ellenzéki sajtó elől. Vélhetően a kritikus kérdések elkerülése érdekében egy, a kormánykritikus médiától elzárt épületbe költöztetné embereit. Az épületet egy alagút köti össze a Parlamenttel. A Tiszás képviselők így el tudnak menekülni a Hír TV kérdései elől. Emlékezetes: a pártelnök a kampány alatt azt hangsúlyozta: nagyszerű jelöltjei vannak, akik nem szavazógépek, ehhez képest nyilatkozni sem engedi őket. Magyar Péter a Hír Tv-t már most sem engedi be sajtótájékoztatóira.