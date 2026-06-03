Előállították a baloldali politikusokat, azonnal reagált a Fidesz

Vállalni kell a felelősséget a tettekért - így reagált a Fidesz országgyűlési képviselője arra, hogy előállították Molnár Zsolt, volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és Őrsi Gergely, II. kerületi polgármestert. Németh Balázs emlékeztetett: a hatóságok felelőssége, hogy az eljárást minden esetben pártatlanul, a jogszabályok alapján folytassák le. Majd hozzátette: a jogerős ítélet megszületéséig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme.