Magyarország szabad utat enged Ukrajna EU-s csatlakozásához?

Biankó csekk: Magyar Péter százszor megszegett ígéretekért cserébe bólintott rá Ukrajna uniós csatlakozásának megindítására
Tarvágás: Orbán Anita elismerte, hogy politikai alapú tisztogatásba kezdtek a tiszás vezetésű külügyminisztériumban
Jogállamépítés kérdőjelekkel: a Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja, mennyire alkotmányos a Sulyok Tamás elleni tiszás dzsihád
Vendégek:
Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője
Műsorvezető: M. Kovács Róbert