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Magyarország szabad utat enged Ukrajna EU-s csatlakozásához?

A Monitor mostani adásában próbáljuk elhinni, hogy a Tisza Párt jogállamot akar teremteni, de nem nagyon látjuk a nyomait.

  • Monitor
  • 1 órája
  • Frissítve: 45 perce
  • Forrás: HírTV
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Biankó csekk: Magyar Péter százszor megszegett ígéretekért cserébe bólintott rá Ukrajna uniós csatlakozásának megindítására
Tarvágás: Orbán Anita elismerte, hogy politikai alapú tisztogatásba kezdtek a tiszás vezetésű külügyminisztériumban
Jogállamépítés kérdőjelekkel: a Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja, mennyire alkotmányos a Sulyok Tamás elleni tiszás dzsihád

Vendégek:
Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője

Műsorvezető: M. Kovács Róbert

 

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