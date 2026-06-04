Szolidaritási tüntetés a kilakoltatott nagyváradi magyar apát mellett

Az önkormányzat emberei múlt héten áttörték a nagyváradi premontrei rendház falait, és lezárták a szerintük az önkormányzatot illető helyiségeket, majd azok kiürítésére szólítottak fel. Fejes Rudolf Anzelm apát akkor elmondta, hogy a templomhajón kívül csupán pár ehhez kapcsolódó kis helyiség maradt használatukban, de nincs illemhely, vezetékes víz, és az áramellátás is bizonytalan. A premontrei apátság vezetője végül feljelentést is tett, ugyanis a hatóságok olyan helyen törték át a falat, ahol akár meg is ölhettek volna valakit.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács is reagált a nagyváradi templom botrányra, a tanács elnöksége nemzetközi fellépést sürgetett. A CitizenGo pedig petíciót indított, amely felkéri Orbán Anita külügyminisztert, hogy rendelje be Románia nagykövetét, és tiltakozzon Fejes Rudolf Anzelm atya kényszerkilakoltatása ellen.

A Mi Hazánk Mozgalom is cselekvésre szólította fel a külügyminisztert, a KDNP országgyűlési képviselője pedig azt mondta, nincs rendben az, ha a hatóságok éjjel egy egyházi intézménybe és egy egyházi személy lakrészébe törnek be.

Ma estére pedig szolidaritási tüntetést szerveztek Románia budapesti nagykövetsége elé. A szervezők célja, hogy az apáton kívül a katolikus egyházat és a határon túli magyar közösséget is szolidaritásukról biztosítsák, valamint rábírják a magyar kormányt a határozottabb fellépésre.