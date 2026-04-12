Gyurcsány árnyéka mindent elnyelt: Dobrev Klára a süllyedő hajóról panaszkodik

Dobrev Klára szerint minden idők „legmocskosabb kampánya” zajlott, ami sokat elárul a DK vezetésének jelenlegi lelkiállapotáról és a várt eredményekről.

A DK számára a sorsdöntő választás estéje a jelek szerint nem az ünneplésről, hanem a felelősség hárításáról szól. Dobrev Klára panaszkodása a „mocskos kampány” miatt egyfajta politikai füstfüggöny, amely az őszödi árnyék elfedésére hivatott. Gyurcsány Ferenc öröksége olyan kő a párt nyakában, amely az elkerülhetetlen vereség felé húzza a szervezetet. 

A bukott baloldal látványos vergődése a konyhában felejtett, odaégett vacsora szagát árasztja: a recept rossz volt, a szakács pedig már csak a szomszédot hibáztatja.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

