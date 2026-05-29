Szuverenitás feladása és privatizáció a brüsszeli ígéretek ára

Tisztán látszik, mit adtak nekünk a brüsszeliek: valós pénz helyett egyelőre egy ígéretet kaptunk, amelyből meglehetősen nehéz lesz hazai béreket vagy utakat fizetni. Azt viszont már fájdalmasan pontosan tudjuk, hogy mit kérnek cserébe a baráti mosolyokért. A követelések listáján kiemelt helyen szerepel a szuverenitásunk feladása és némi erőltetett privatizáció a még megmaradt kulcságazatokban.

A java azonban csak most jön, hiszen a jövő héten élesedik a társadalmat alapjaiban fenyegető migrációs paktum. Ez valóban egy zseniális üzletpolitika, amelyben a nyugati partnerek mindent visznek, mi pedig üres zsebbel várhatjuk a következő elváráscsomagot.