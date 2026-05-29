Rettegés Orbán Viktortól

Alig foglalták el a helyüket a parlamentben, a Tisza Párt újdonsült képviselőinek egyik első dolga máris az Alaptörvény tervezett módosítása volt: 1990-ig visszamenőleg nyolc évben maximalizálnák a miniszterelnöki megbízatást. Bár a párt politikusai megpróbálják önmérsékletként és a jövőnek szóló szabályként eladni a lépést, a Fidesz képviselői rámutattak: a jogilag teljesen abszurd, visszamenőleges hatályú módosítás egyértelműen Orbán Viktor ellen irányul. A kapkodva benyújtott, kritikusai szerint leginkább a „Temuról rendelt” jogszabályokra emlékeztető javaslat jól mutatja: a kétharmados győzelem ellenére is komoly a pánik az új kormánypárt soraiban.