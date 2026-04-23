Nincs előrelépés: Daniel Freund a HírTV-nek beszélt Ukrajnáról

Ukrajna csatlakozása elsősorban Ukrajnától függ, de jelenleg nem tartja ezt elképzelhetőnek Daniel Freund, mivel az ország háborúban áll.

A német zöldpárti európai parlamenti képviselő a HírTV stábjának nyilatkozva kiemelte, hogy Orbán Viktor híres európai tanácsi kávészünete óta egyetlen fejezet tárgyalásait sem sikerült megkezdeniük. Ezért a tagfelvétel dátumára egyelőre nincs konkrét időpont. Azt ráadásul nagyban befolyásolja az is, hogy Ukrajna milyen gyorsan hajtja végre a szükséges reformokat.