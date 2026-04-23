Puzsér Róbert bosszúról beszélt az Indexnek adott interjúban

Puzsér Róbert: ,,Most Magyar Péter mire kapott 2/3-os felhatalmazást félreértés ne essék, nem arra kapott 2/3-os, hogy őrizz meg a rezsicsökkentést, nem arra, hogy őrizze meg a családtámogatást, és nem arra, hogy Magyarország energiabiztonságát biztosítsa, hanem arra, hogy utat verjen, utat mutasson az Orbán-rendszer politikus bűnözőinek a börtönbe, út a börtönbe. Nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi Hivatal felállítása, valójában ezt várja tőle a tábora."