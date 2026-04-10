Orbán Viktor Székesfehérváron: A magyar pénz Ukrajnába hordása a választás tétje

Orbán Viktor Székesfehérváron figyelmeztetett: ha nemzeti érdekek helyett idegen célokat szolgáló kormánya lesz az országnak, a magyarok pénze Ukrajnába vándorol, a rezsiszámlák pedig a négyszeresére emelkednek az olcsó energia elvesztése miatt.
A székesfehérvári országjárás során Orbán Viktor kiemelte, hogy a koronázóváros mindig szerencsét hoz a nemzeti oldalnak. A Városház téren összegyűlt tömeg előtt a miniszterelnök kijelentette: a stabilitás és a nemzeti szuverenitás megőrzése az egyetlen út a háborús örvény elkerülésére.
Míg Európa fegyverkezik, hazánk a béke szigete marad. A választás célja az elért eredmények védelme, amit csak a tapasztalat és az összefogás garantálhat a vasárnapi sorsdöntő pillanatban.