Orbán Viktor Székesfehérváron: A magyar pénz Ukrajnába hordása a választás tétje

A székesfehérvári országjárás során Orbán Viktor kiemelte, hogy a koronázóváros mindig szerencsét hoz a nemzeti oldalnak. A Városház téren összegyűlt tömeg előtt a miniszterelnök kijelentette: a stabilitás és a nemzeti szuverenitás megőrzése az egyetlen út a háborús örvény elkerülésére.

Míg Európa fegyverkezik, hazánk a béke szigete marad. A választás célja az elért eredmények védelme, amit csak a tapasztalat és az összefogás garantálhat a vasárnapi sorsdöntő pillanatban.