Péntek 8: Jöhet az újabb kétharmados siker?

A vasárnapi választás küszöbén a stabilitás és a nemzeti egység iránti igény erősebb, mint valaha, így minden esély megvan a 2022-es siker megismétlésére.

Míg a jobboldali közösség fegyelmezett országépítéssel készül, addig a Tisza Párt környékén a totális kontrollvesztés uralkodik: a Dunába hajított telefonok és a szórakozóhelyekről nyaknál fogva kivezetett, „balesetet” szenvedett politikusok látványa nem kormányzóképességet, hanem szánalmat sugároz.