Klónok és önvezető autók – Üdv a jövőben!

Európa első önvezető taxis szolgáltatását indítja el egy horvát cég

A szolgáltatás Robotaxi néven a múlt hónapban indult 10 önvezető járművel, amelyek egy 90 négyzetkilométeres területet fednek le a horvát fővárosban, Zágrábban, de már tárgyalásokat folytatnak más európai városokkal is.

A céljuk nem egyszerűen egy önvezető autó, hanem egy komplett városi mobilitási rendszer: saját autó, saját app és saját kiszolgáló infrastruktúra. Érdekessége, hogy az autót eleve önvezetésre tervezték, nem egy hagyományos autót alakítottak át. Nincs benne kormány és pedál, kétüléses kapszulaszerű jármű, teljesen elektromos. De felvetődik a kérdés, hogy mi lesz a taxisokkal?

Kínában nemrég klónoztak sikeresen egy jól tejelő kecskét

A kutatók olyan fejlett molekuláris nemesítési rendszert alkalmaztak, amely integrálja a genetikai szelekciót és a fizikai szintű sejtklónozást. A csapat izolálta a megfelelő sejteket, és leegyszerűsítette a folyamatot a sejtvonal létrehozásától az embriórekonstrukción át az embrióátültetésig, és a vemhesség monitorozásáig. Végül sikeres klónozást értek el, és így jöttek létre a tökéletes klónozott kecskék, négy hím és két nőstény.

A hagyományos tenyésztési módszerekkel összehasonlítva, amelyek jellemzően 8-10 évet vesznek igénybe, mire egy kiváló kecskepopuláció kitenyészik, a klónozási technológia jelentősen lerövidítheti a tenyésztési ciklusokat, és segíthet az iparági szűk keresztmetszetek, például a nemesített kecskék lassú szaporodásának megoldásában.