Gyurcsány emberét ültette a rendőrség nyakára az új hatalom

A Tisza-kormány legújabb húzása pont olyan, mintha a piromániást teszik meg tűzoltóparancsnoknak. Miközben Magyar Péter a teljes megújulásról papol, a 2006-os rendőrterror egyik kulcsfiguráját rendészeti államtitkárnak nevezte ki.

A hangzatos ígéretek mögött felsejlenek a Gyurcsány-korszak sötét árnyai. Vajon egy ilyen múlttal rendelkező rendészeti államtitkár hogyan garantálja majd a közbiztonságot? Az új politikai elit valódi arca egyre inkább megmutatkozik a választók előtt.