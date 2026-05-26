NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Még nem állt teljesen helyre a kigyulladt mozdony miatt megbénult dunántúli vasútközlekedés

Vitézy Dávid a hétvégén kialakult vonatkáoszt igyekezett az előző kormány nyakába varrni. Radics Béla hangsúlyozta, hogy Magyar Péter csapatának el kellene kezdeni valóban kormányozni.

Vágólapra másolva!

Váratlanul érte a Tisza-kormányt Balatoni szezonnyitás: teljesen összeomlott a közlekedés, amikor a bulizó fiatalok megpróbáltak visszajutni Budapestre. A siófoki Plázs nyitóbulija után ugyanis igazi heringparti alakult ki a Balaton déli partján, ahol a MÁV szerelvényein egymás hegyén-hátán nyomorogtak a fiatalok. A legalább ezer fős tömegből többen a padlón aludtak, mivel nem fértek fel a vonatokra.

A fiaskó itt nem ért véget: az egész Dunántúl vonatközlekedése megbénult, amikor hétfőn a Kelenföldi Pályaudvaron kigyulladt egy mozdony. A Katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy egy elektromos mozdonyban keletkezett tűz. A fővárosi hivatásos tűzoltók csak nagy küzdelem árán tudták megfékezni a lángokat. 

Pár nappal korábban az újdonsült közlekedési miniszter még Magyar Péterrel utazott Lengyelországba és Ausztriába. Most, amikor beütött a baj, zsigerből az előző kormányt kezdte hibáztatni. Az új Facebook-kormányzás egyik alapköve, hogy mindig visszafelé kell mutogatni - reagált Vitézy Dávid megnyilvánulására a Fidesz országgyűlési képviselője. Radics Béla szerint a miniszternek éppen ideje lenne a tettek mezejére lépnie. 

Dorner Lajos, a Városi- és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke is nyilatkozott a témában:

  1. Pünkösdhétfőn egy kigyulladt mozdony miatt több órára leállt a Kelenföldi Vasútállomás, ezzel gyakorlatilag órákra megbénítva a nyugat-magyarországi vasúti közlekedést. Lehetett volna más módon, az utasok szempontjából gördülékenyebben kezelni az esetet?
  2. Korábban is probléma adódott a balatoni közlekedéssel, a hétvégén zsúfolt vagonokról szóltak a hírek, sokan nem tudtak időben eljutni a Balatonra. Itt is közlekedési probléma állhat a háttérben? 

 

Továbbiak a témában