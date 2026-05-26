Még nem állt teljesen helyre a kigyulladt mozdony miatt megbénult dunántúli vasútközlekedés

Váratlanul érte a Tisza-kormányt Balatoni szezonnyitás: teljesen összeomlott a közlekedés, amikor a bulizó fiatalok megpróbáltak visszajutni Budapestre. A siófoki Plázs nyitóbulija után ugyanis igazi heringparti alakult ki a Balaton déli partján, ahol a MÁV szerelvényein egymás hegyén-hátán nyomorogtak a fiatalok. A legalább ezer fős tömegből többen a padlón aludtak, mivel nem fértek fel a vonatokra.

A fiaskó itt nem ért véget: az egész Dunántúl vonatközlekedése megbénult, amikor hétfőn a Kelenföldi Pályaudvaron kigyulladt egy mozdony. A Katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy egy elektromos mozdonyban keletkezett tűz. A fővárosi hivatásos tűzoltók csak nagy küzdelem árán tudták megfékezni a lángokat.

Pár nappal korábban az újdonsült közlekedési miniszter még Magyar Péterrel utazott Lengyelországba és Ausztriába. Most, amikor beütött a baj, zsigerből az előző kormányt kezdte hibáztatni. Az új Facebook-kormányzás egyik alapköve, hogy mindig visszafelé kell mutogatni - reagált Vitézy Dávid megnyilvánulására a Fidesz országgyűlési képviselője. Radics Béla szerint a miniszternek éppen ideje lenne a tettek mezejére lépnie.

Dorner Lajos, a Városi- és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke is nyilatkozott a témában: