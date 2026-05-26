Az olasz haditengerészet óriása testközelből

Az Olasz Haditengerészet az Olasz Köztársaság fegyveres erőinek egyike, a hadsereg, a légierő és a carabinierik mellett. Az ország létfontosságú érdekeinek védelme miatt a hazai felségvizeken és a nemzetközi vizeken egyaránt tevékenykedik. Legnagyobb hajója a Trieste nevet viseli, ami a Garibaldi hajó nyugdíjba vonulása után kezdett munkába. Az ötéves konstrukciót követően a Nápoly közeli Castellamare di Stabia vizein bocsátották tengerre, és tavaly október óta dolgozik folyamatosan.

A hajó teljes terhelésű vízkiszorítása körülbelül 38 000 tonna, teljes hossza pedig 245 méter, ezzel a flotta legnagyobb egysége, és a második világháború óta Olaszországban épített legnagyobb hadihajó. Építése során a legmodernebb környezetvédelmi kihívásokat is figyelembe vették, a fedélzeten pedig egyáltalán nem használnak műanyagot. Mivel hosszú missziókra indítják, ezért van egy modern kórháza klinikai és diagnosztikai részleggel, ahol ultrahang- és CT-vizsgálatokat is csinálnak, illetve intenzív osztályok, ahol a kezeléseket végzik. Ezen felül női és férfi kórtermek, valamint fogászati rendelő is helyet kapott.

A hajó tavaly egy Guinness-rekord kísérletnek is helyt adott, ahol fogyatékkal élők válhattak egy napra autószerelővé. A hadihajó kapitánya szerint a társadalmi felelősségvállalás is egy fontos feladat a haditengerészet életében, azonban sok más területen is jelen vannak, ami a hétköznapjainkat támogatja. Mivel az Európába érkező áruk és nyersanyagok csaknem 98%-a tengeren érkezik, olyan kritikus helyzetekben is segít, mint a mostani konfliktus a Hormuzi-szorosban. A szorosba nemrég indult el két modern olasz aknakereső, egy biztonsági kísérő és egy logisztikai hajó azért, hogy amint fegyverszünet lesz, el tudják kezdeni az aknamentesítést és támogatni a biztonságos, szabad kereskedelmi forgalmat.