Magyar Péter érdemi bejelentések helyett a fideszes képviselőkkel személyeskedett

Személyeskedve, a fideszes képviselőket sértegetve tartotta meg első napirend előtti felszólalását Magyar Péter. A miniszterelnök név szerint üzent Gulyás Gergelynek, Lázár Jánosnak, Tuzson Bencének, Takács Péternek, valamint Rogán Antalnak is. Felszólalásában hosszasan foglalkozott a Fidesz-KDNP elmúlt 16 éves kormányzásával. A miniszterelnök a pártállami időket idézve azt ígérte, hogy bemutatnak minden szivarszobát.

Nem volt még az elmúlt évtizedekben ilyen féktelen és folyamatos agresszivitással átitatott állami vezetői felszólalás az Országgyűlésben - reagált a miniszterelnök megnyilvánulására a Fidesz EP-képviselője. Dömötör Csaba úgy fogalmazott: sokadjára derült ki az, hogy az új kormányfő továbbra is kizárólag az indulatkeltésben látja munkája kizárólagos lényegét, nem pedig a kormányzásban.