Politikai fordulat: Magyar Péter Budapestre hívta az izraeli kormányfőt

Budapestre invitálta az izraeli kormányfőt Magyar Péter telefonbeszélgetésük során. A Tisza Párt elnöke korábban határozottan elítélte az elfogató paranccsal rendelkező Benjamin Netanjahu fogadását országában, megválasztása után az 1956-os szabadságharc 70. évfordulójára invitálta a miniszterelnököt. Az izraeli külügyminisztérium közlése szerint Netanjahu üdvözölte Magyar Péter szavait, elfogadta a meghívást, egy jeruzsálemi találkozóra invitálta a Tisza Párt elnökét.

Jelenleg hazánk nem tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. A Tisza első embere azonban azt is egyértelművé tette, hogy a ő visszalépteti hazánkat a szervezetbe.