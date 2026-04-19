Sajtóklub – Őszinte szembenézés a kétharmados vereség után

Bayer Zsolt, Gajdics Ottó, Huth Gergely és Szabó László nemcsak a „láthatatlan” új szavazók megjelenéséről és a kormányzati elit elszigetelődéséről beszéltek, hanem arról is: miként veszett oda Magyarország esélye, hogy a térség „Szingapúrjává” váljon. A stúdióban egyetértés mutatkozott abban, hogy a nemzeti oldalnak nem az értékeit, hanem a nyelvezetét és a közösségszervezési módszereit kell alapjaiban megújítania, ha valaha vissza akarja nyerni a többség bizalmát.



