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Sötét történelmi korszakot idéz az államfő elleni hajsza – Bóka János durva párhuzamot vont

Súlyos politikai támadásnak nevezte a HírTV-nek nyilatkozva Bóka János a köztársasági elnök elleni fellépést azon a szimpátiatüntetésen, amelyet Sulyok Tamás államfő melletti kiállásként szerveztek. A politikus az interjúban kifejtette: a politikai ellenfelek akár alkotmánymódosítással is el akarják távolítani a köztársasági elnököt a pozíciójából, amire szerinte legutóbb a 1940-es években volt példa.

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  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
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A demonstráció résztvevői a tiszteletük jeléül virágokat helyeztek el, miközben a helyszínen az oktatási szabadság és a migrációs paktum kérdése is szóba került.

 

 

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