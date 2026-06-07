Sötét történelmi korszakot idéz az államfő elleni hajsza – Bóka János durva párhuzamot vont

A demonstráció résztvevői a tiszteletük jeléül virágokat helyeztek el, miközben a helyszínen az oktatási szabadság és a migrációs paktum kérdése is szóba került.
Súlyos politikai támadásnak nevezte a HírTV-nek nyilatkozva Bóka János a köztársasági elnök elleni fellépést azon a szimpátiatüntetésen, amelyet Sulyok Tamás államfő melletti kiállásként szerveztek. A politikus az interjúban kifejtette: a politikai ellenfelek akár alkotmánymódosítással is el akarják távolítani a köztársasági elnököt a pozíciójából, amire szerinte legutóbb a 1940-es években volt példa.
A demonstráció résztvevői a tiszteletük jeléül virágokat helyeztek el, miközben a helyszínen az oktatási szabadság és a migrációs paktum kérdése is szóba került.