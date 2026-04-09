Súlyos kijelentés: Magyar Péter szerepéről beszélt Hidvéghi

Magyar Péter lelepleződött, háborúpárti és ukránpárti kormány alakítására bérelték fel - hangsúlyozta közösségi oldalán a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Hidvéghi Balázs kiemelte, hogy Magyar Péter pontosan tudja azt is, hogy tőle mit vár Brüsszel és az ukránok: egy háborúpárti és ukránpárti kormány alakítására bérelték fel. A politikus szerint nem szabad olyan emberre bízni Magyarországot, aki Brüsszel és Ukrajna kedvéért háborúba vinné hazánkat, veszélyeztetné a magyar családok és fiatalok biztonságát és odaadná az ukránoknak a magyarok pénzét.