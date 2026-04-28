Vége a régi kereteknek – Új szerepben kell bizonyítania a jobboldalnak

A választási eredmények utáni kényszerű, de szükséges megújulási folyamat mérföldkövéhez érkezett a Fidesz – mutatott rá Szikra Levente, az Alapjogok Központ vezető elemzője a párt legutóbbi választmányi ülése kapcsán a HírTV Híradójának.

Az elemző szerint a június 13-ra kitűzött tisztújító kongresszus nem csupán személyi kérdésekről dönt, hanem kijelöli a jövőbeli ellenzéki működés kereteit is. Szikra Levente kiemelte: miközben a jobboldal az új szervezeti feltételek kialakításán dolgozik, már látszanak azok a kormányzati törekvések – például a többkulcsos adórendszer terve –, amelyek mentén a Fidesz megkezdheti éles ellenzéki tevékenységét a Tisza-kormánnyal szemben.

 

