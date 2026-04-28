Jelentősen drágítaná a jelzáloghitelek törlesztőjét a kamatstop kivezetése

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint jelenleg a jelzáloghitelek mintegy negyedét, 210 ezer szerződést védi az Orbán-kormány által bevezetett intézkedés, melynek megtartásáról a Magyar Péter vezette kabinet dönthet. A kamatstop tavalyi meghosszabbítását több pénzintézet is nehezményezte az Alkotmánybíróságnál.

Sebestyén Géza közgazdász, a Mathias Corvinus Kollégium Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője beszélt arról, hogy milyen indokok miatt vezette be a kormány a kamatstopot és milyen hatással járna kivezetése. Kitért arra is, hogy meghatározható-e olyan gazdasági környezet, amikor fájdalommentesen vezethető ki az intézkedés.