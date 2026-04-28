Az elemző szerint a Fidesznek választ kell adnia a „félmilliós” kérdésre is

Tizenhat évnyi kormányzás után új fejezet kezdődik a Fidesz–KDNP életében: az ellenzéki politizálás és a belső megújulás időszaka. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a frakció újjászervezése során a legfontosabb feladat a választási tanulságok levonása, valamint a régi tapasztalatok és a friss gondolatok ötvözése.
Dornfeld László kienmelte, a következő négy év legfontosabb feladata egy olyan végrehajtható és hiteles kormányzati alternatíva felmutatása, amely képes megszólítani azt a közel félmillió választót, aki a legutóbbi voksoláson a Tisza Pártot választotta a kormánypártok helyett. A megújulás sikere azon múlik, mennyire tudnak tanulni az elmúlt időszak hibáiból, és képesek-e a „régi” értékeket egy olyan modern köntösbe csomagolni, amely az új szavazói rétegek számára is vonzó lehet.