Az elemző szerint a Fidesznek választ kell adnia a „félmilliós” kérdésre is

Tizenhat évnyi kormányzás után új fejezet kezdődik a Fidesz–KDNP életében: az ellenzéki politizálás és a belső megújulás időszaka. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a frakció újjászervezése során a legfontosabb feladat a választási tanulságok levonása, valamint a régi tapasztalatok és a friss gondolatok ötvözése.

  3 órája
Az elemző hangsúlyozta: a pártnak olyan hiteles alternatívát kell kidolgoznia, amely képes megszólítani az új választókat, és visszacsábítani azt a több százezer szavazót, akik legutóbb már a Tisza Párt mellett tették le a voksukat.

A legnagyobb kihívást azonban a választói bázis visszaszerzése jelenti, hiszen közel félmillió korábbi szavazójuk választotta a Tisza Pártot.

Dornfeld László kienmelte, a következő négy év legfontosabb feladata egy olyan végrehajtható és hiteles kormányzati alternatíva felmutatása, amely képes megszólítani azt a közel félmillió választót, aki a legutóbbi voksoláson a Tisza Pártot választotta a kormánypártok helyett. A megújulás sikere azon múlik, mennyire tudnak tanulni az elmúlt időszak hibáiból, és képesek-e a „régi” értékeket egy olyan modern köntösbe csomagolni, amely az új szavazói rétegek számára is vonzó lehet.

 

