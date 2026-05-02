Belső vita a Tiszánál: eltérően látják a szabad szülészorvos-választás visszaállítását

Még be se iktatták őket, de máris összekülönbözött a Tisza párt két leendő minisztere. A gazdasági és energetikai tárcavezetője arról beszélt, hogy visszaállítaná a szabad szülészorvos választást.

Az egészségügyi miniszterjelölt azonban azt válaszolta, hogy a témakör jóval összetettebb annál, mint ahogy azt előre gondolná az ember. Hegedűs Zsolt úgy érvelt a mostani rendszer mellett, hogy annak átláthatónak, hálapénzmentesnek, illetve minden nő számára elérhetőnek kell lennie.

Emberséges szülészeti ellátásokat és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be, visszaállítják a szülészorvos választást - írta közösségi oldalán a Tisza leendő gazdasági és energiaügyi minisztere.



Kérdéseket vet fel,hogy Kapitány István miért feszegeti ezt a témát, amikor egyáltalán semmi köze hozzá - mutatott rá az Alapjogokért Központ vezető elemzője.