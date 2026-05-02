Közösségi oldali felháborodás és politikai vita a Tisza jelöltje körül

Magyar Péter a családi együttműködés rendszerét szeretné kiépíteni- erről a Fidesz országgyűlési képviselője beszélt a Hír TV-nek.

Magyar Péter az általa annyiszor kritizált NER-t most lecserélte a CSER-re, vagyis a családi együttműködés rendszerére - fogalmazott a Fidesz országgyűlési képviselője.

Pócs János hangsúlyozta: Magyar Péter sógorának igazságügyi miniszterként való kinevezése magával hozza a korrupció és a visszaélések veszélyét.

Mint ismert a leendő miniszterelnök sógorát kérte fel az igazságügyi tárca vezetésére, amely döntés viszont több tiszás szimpatizáns elégedetlenségét váltotta ki.

Az egyik közösségi oldal tiszás csoportjában valaki azt írta: nehezen hihető, hogy egész Magyarországon nem volt nagyon alkalmas ember erre a posztra, csak a sógor.



Egy másik hozzászóló meg arról értekezett: Indul az új családi vállalkozás. Magyar és családja részvénytársaság.



Arról már a Momentum korábbi elnökségi tagja beszélt egy pódiumbeszélgetésen, hogy szerinte érzelmileg elfogultak azok, akik támogatják azt, hogy leendő miniszterelnök a sógorát nevezte ki igazságügyi miniszternek.