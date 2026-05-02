NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Közösségi oldali felháborodás és politikai vita a Tisza jelöltje körül

Pócs János szerint Magyar Péter az általa annyiszor kritizált NER-t most lecserélte a CSER-re.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Magyar Péter a családi együttműködés rendszerét szeretné kiépíteni- erről a Fidesz országgyűlési képviselője beszélt a Hír TV-nek. 

Magyar Péter az általa annyiszor kritizált NER-t most lecserélte a CSER-re, vagyis a családi együttműködés rendszerére - fogalmazott a Fidesz országgyűlési képviselője.

Pócs János hangsúlyozta: Magyar Péter sógorának igazságügyi miniszterként való kinevezése magával hozza a korrupció és a visszaélések veszélyét.

Mint ismert a leendő miniszterelnök sógorát kérte fel az igazságügyi tárca vezetésére, amely döntés viszont több tiszás szimpatizáns elégedetlenségét váltotta ki.

Az egyik közösségi oldal tiszás csoportjában valaki azt írta: nehezen hihető, hogy egész Magyarországon nem volt nagyon alkalmas ember erre a posztra, csak a sógor.

Egy másik hozzászóló meg arról értekezett: Indul az új családi vállalkozás. Magyar és családja részvénytársaság.

Arról már a Momentum korábbi elnökségi tagja beszélt egy pódiumbeszélgetésen, hogy szerinte érzelmileg elfogultak azok, akik támogatják azt, hogy leendő miniszterelnök a sógorát nevezte ki igazságügyi miniszternek.

 

