Megint beavatkozik a kormány: marad az olcsóbb dízel és benzin Olaszországban

Három héttel meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó csökkentését Olaszország. Ezúttal a benzin esetében már csak 5 eurocentes, a dízelnél pedig 20 centes kedvezményt biztosítanak.

A benzin ára 6%-kal, a dízel pedig 24%-kal emelkedett az utóbbi időszakban Olaszországban. Ezért döntött úgy a kormány, hogy meghosszabbítja az üzemanyagok jövedéki adójához kapcsolódó támogatást. Mivel az országban a legtöbb áruszállító dízelt tankol, ezért nagyobb árcsökkentést biztosítanak a gázolajon esetében. Az új intézkedések május 23-ig érvényesek és egyre inkább megterhelik a költségvetést.

Az olasz kormány már másodszor hosszabbította meg az üzemanyagokra vonatkozó árcsökkentést és bárki élhet a kedvezménnyel. Így a határokon túlról, például Svájcból is Olaszországba járnak tankolni. A mostani, immár harmadik intézkedés fél milliárd eurójába kerül Rómának.