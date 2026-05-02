Hiába a gazdák tiltakozása: életbe lépett a Mercosur-megállapodás

Május elsején ideiglenesen hatályba lépett a Mercosur-megállapodás. Az EU és a dél-amerikai egyezményét még nem fogadta el az Európai Parlament és nem döntött róla az Európai Bíróság sem - Ursula von der Leyen gyakorlatilag megkerülte a parlamenti jóváhagyást. Szakértők szerint az Európai Bizottság döntése alapjaiban rendezheti át az agrárpiacot.

Hiába több tízezer gazda tiltakozása, hiába az Európai Parlament ellenállása, pénteken ideiglenesen életbe lépett a sokat vitatott Mercosur-megállapodás. A dél-amerikai országok termékei mostantól könnyebben juthatnak be az európai közös piacra.



Az olcsóbb termelés és a lazább szabályozási környezet miatt a többi közt a marhahús vagy a kukorica eladása komoly problémát okozhat az európai gazdák számára. Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság vezetése ennek ellenére azt állította, hogy az egyezmény előnyei már most is valósak és láthatók.