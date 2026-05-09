Első, miniszterelnökként mondott beszédében is Sulyok Tamást fenyegette Magyar Péter

Magyar Pétert választotta az új Országgyűlés miniszterelnöknek, a parlament 140 igen és 54 tartózkodás mellett szavazta meg a Tisza Párt elnökét Magyarország kormányának vezetésére. A szavazást ünnepélyes eskütétel követte.

  1 órája
  Frissítve: 1 órája
  Forrás: HírTV
A miniszterelnök azzal vádolta Sulyok Tamást, hogy soha nem állt ki a magyar emberek mellett.

Ideje távozni, elnök úr, ameddig még lehet! 

- fenyegetőzött Magyar Péter. Az újdonsült kormányfő ismét lemondásra és távozásra szólította fel a közjogi méltóságokat és intézményvezetőket, majd a megbékélés fontosságát próbálta hangsúlyozni.

 

