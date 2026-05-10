Milliárdos szerződések: Magyar Péter mentelmi joga a tét?

Budai Gyula hűtlen kezelés gyanújával feljelentette Magyar Pétert, aki a Diákhitel Központ élén 1,1 milliárdnyi túlárazott szerződést írt alá.
A politikai megtisztulást hirdető Magyar Péter a saját szavai által sétált be a csapdába. A Tisza Párt elnöke hiába mutogat másokra, ha a Diákhitel Központ korábbi vezetőjeként ő is szorgalmasan aláírta az 1,1 milliárdos, esetenként hatszorosan túlárazott szerződéseket.
Budai Gyula feljelentése rámutat az önellentmondásra: a rendszer ellen küzdő politikus egykor annak egyik legengedékenyebb fogaskereke volt, a hűtlen kezelés gyanúja pedig akár a mentelmi jogába is kerülhet.