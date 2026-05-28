Szondi Vanda és Magyar Éva is csatlakozik a Pride felvonuláshoz

Szondi Vanda és Magyar Éva kormányszóvivők is részt vesznek az idei Budapest Pride felvonuláson - ezt a keddi sajtótájékoztatójukon jelentették be, ahol közölték azt is: a Tisza kormány nem tartja fent a gyülekezési törvény gyermekvédelmi célú korlátozását. Közben az LMBTQ közösség felvonulását támogató és szervező egyesület arról számolt be, hogy egyeztetéseket is folytatták már a Tisza oktatási miniszterével.

Juhász Hajnalka szerint, a Tisza Pártban több olyan képviselői is ül, akik határozottan kiállnak az LMBTQ közösség mellett. A KDNP képviselője szerint Magyar Péter kormánya emiatt nem sokáig kerülheti el az egyenes állásfoglalást a gender kérdésekben.