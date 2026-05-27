Szóvivők információk nélkül: Szánalmas magyarázkodásba fulladt a hivatalos sajtótájékoztató

A sajtóesemény olyan volt, mint a felkészületlen diák felelete: a tananyagnál csak vakargatja a fejét, de a délutáni meccs kezdését fejből fújja. A szóvivők mosolyogva ismételgették, hogy nincsen pontos információm, és a felvetések nem képezték a kormányülésnek témájat.

A teljes sötétségben egyetlen dolog derült ki: a BL-döntő természetesen szombaton lesz. Ha az ország ügyeit nem is látják át, legalább a Bajnokok Ligája döntőjének tévéműsorát magabiztosan tudják követni.