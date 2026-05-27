A Tisza-kormány nem szigorít: idén is megrendezik a Pride felvonulást

Ha ideje engedi, részt vesz a Pride felvonuláson Magyar Éva kormányszóvivő - jelentette be mai sajtótájékoztatójukon. A Tisza kormány nem tartja fenn a gyülekezési törvény szigorítását, így a pride szervezői már be is jelentették a rendezvényt. Arra a kérdésre azonban, hogy Magyar Péter személyesen is részt vesz-e az LMBTQ közösség nyilvános felvonulásán, nem adtak egyértelmű választ.

A Pride felvonuláson évről évre megjelennek az LMBTQ közösség tagjai, sokszor hiányos öltözékben, nemi szervüket alig takaró ruhaneműkben.

A tavalyi rendezvényen például egy transznemű előadó hiányos öltözékben lejtett táncot a színpadon, produkciója végén pedig a földre dobta a nemzeti trikolórt. A előző évek precedensei miatt tavaly a Fidesz-KDNP képviselői kezdeményezték a gyülekezési törvény gyermekvédelmi célú módosítását. A Tisza kormány azonban a korábbiaktól eltérő álláspontot képvisel.