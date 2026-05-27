Magyar Péter Gulyás Gergely elé ülve rendezett politikai színházat

Miközben Gulyás Gergely a Fidesz vezérszónokaként az alaptörvény-módosítással összefüggésben beszélt a parlamentben, a patkóban egy jóval személyesebb és feszültebb politikai színház zajlott le. Magyar Péter miniszterelnök ugyanis váratlanul helyet változtatott, és közvetlenül az ellenzéki politikus elé ült be.
Magyar Péter közvetlen közelről, szinte kihívó szemkontaktust keresve "figyelte" Gulyás Gergely minden szavát. Az ügy előzménye, hogy kedden a miniszterelnök és a Fidesz frakcióvezetője nem kímélte egymást az Országgyűlésben. A korábbi harcostársak vitája szinte fizikai konfrontációig fajult: Magyar Péter a helyéről felállva, közvetlenül Gulyás elé beülve és őt cukkolva próbált nyomást gyakorolni az ellenzéki szónokra.