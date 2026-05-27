Magyar Péter Gulyás Gergely elé ülve rendezett politikai színházat

Miközben Gulyás Gergely a Fidesz vezérszónokaként az alaptörvény-módosítással összefüggésben beszélt a parlamentben, a patkóban egy jóval személyesebb és feszültebb politikai színház zajlott le. Magyar Péter miniszterelnök ugyanis váratlanul helyet változtatott, és közvetlenül az ellenzéki politikus elé ült be.

  3 órája
Magyar Péter közvetlen közelről, szinte kihívó szemkontaktust keresve "figyelte" Gulyás Gergely minden szavát. Az ügy előzménye, hogy kedden a miniszterelnök és a Fidesz frakcióvezetője nem kímélte egymást az Országgyűlésben. A korábbi harcostársak vitája szinte fizikai konfrontációig fajult: Magyar Péter a helyéről felállva, közvetlenül Gulyás elé beülve és őt cukkolva próbált nyomást gyakorolni az ellenzéki szónokra.

 

 

