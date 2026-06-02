Antidemokratikus intézkedéseknek nincs helye

Fenyegetéseken nem alapulhat demokrácia, nem fog lemondani tisztségéről - hangsúlyozta a köztársasági elnök a Cicero című német politikatudományi lapnak. Hétfőn ugyanis Magyar Péter a Sándor-palotában közölte vele: vagy önként lemond önszántából a hivataláról, vagy alaptörvény-módosítással mozdítják el. Hack Péter jogtudós szerint a parlamenti felhatalmazásnak köszönhetően Magyar Péter megteheti, hogy elmozdítja Sulyok Tamást, kérdés hogy ez a döntés megfelel-e az európai jogállamisági kritériumoknak.
A köztársasági elnök a Cicero című német politikai lapnak adott interjúban elmondta: Ezek a nyílt fenyegetések nemcsak az alkotmányt, de a demokratikus alapelveket is sértik, valamint károsítják a magyar demokrácia nemzetközi megítélését.
Hozzátette: alkotmányos indok hiányában és a köztársasági elnöki tisztség méltóságának megőrzése érdekében lemondásának nincs helye.